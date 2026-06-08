Karete dan sınavları Şanlıurfa\'da ev sahipliğinde yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen karate dan sınavları, iki gün süren yoğun programın ardından tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular derece alabilmek için ter döktü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hafta sonunda organize edilen sınavlara Ankara, Antalya başta olmak üzere birçok ilden katılım sağlandı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Dan 1, Dan 2 ve Dan 3 sınavları, Paşabağı Spor Salonu'nda yapıldı. Sporcular, bir üst seviyeye geçebilmek için teknik bilgi, disiplin ve performanslarını sergileyerek jüri karşısında sınav verdi. İki gün boyunca süren organizasyon, hem katılım hem de organizasyon kalitesi açısından takdir topladı.

Türkiye Karate Federasyonu Dan Kurulu Başkanı Recep Oral, sınavların önemine dikkat çekerek, organizasyonun başarılı geçtiğini belirtti. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Oral, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sporcuların yoğun katılım gösterdiğini ifade etti. Sınava katılan sporcular ise Şanlıurfa'da düzenlenen organizasyondan memnun olduklarını dile getirerek, başarılı olmak için uzun süredir hazırlandıklarını söyledi.

Sporcular, ev sahipliğinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA