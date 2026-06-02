Sarıgöl\'de Kitap Günleri Başladı

02.06.2026 15:29
Sarıgöl'de düzenlenen Kitap Günleri etkinliği, okuma kültürünü yaymak amacıyla açıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kitap Günleri" etkinliği kapılarını ziyaretçilere açtı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, amaçlarının öğrencilerin kitapla daha fazla buluşmasını sağlamak ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kitap Günleri" etkinliği, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliğin açılışına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri etkinlik alanında kurulan yayınevi stantlarını dolaşarak kitapları inceledi. Çok sayıda yayınevinin katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler, farklı türlerdeki eserlerle buluşma fırsatı yakaladı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin kitaplarla daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak, okuma kültürünü geliştirmek ve kitap sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Kitap Günleri sayesinde öğrencilerimiz farklı yayınevlerini ve eserleri yakından tanıma fırsatı bulacak. Tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve vatandaşlarımızı etkinliğimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.

Sarıgöl'deki öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan Kitap Günleri etkinliği, 5 Haziran tarihine kadar Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

