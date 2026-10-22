Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, Tırazlar Ortaokulu'nda Maarif Modeli'ni inceledi - Son Dakika
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, Tırazlar Ortaokulu'nda Maarif Modeli'ni inceledi

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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, Tırazlar Ortaokulu\'nda Maarif Modeli\'ni inceledi
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve heyet, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarını inceledi. Ziyarette model kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için görüş alışverişi yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunu ziyaret etti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Yüksel Kanyılmaz ve Muhittin Şen ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan model kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, "Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişi gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerinden güç alan, bilgi ve becerileriyle geleceğe yön veren nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Türkiye YüzyılıHüseyin GümüşlüSarıgölGüncelEğitimSon Dakika

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