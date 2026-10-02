Sason Kaymakamlığı ve Milli Eğitim iş birliğiyle YKS, okuma-yazma kursları başlatıldı - Son Dakika
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Sason Kaymakamlığı ve Milli Eğitim iş birliğiyle YKS, okuma-yazma kursları başlatıldı

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Sason Kaymakamlığı ve Milli Eğitim iş birliğiyle YKS, okuma-yazma kursları başlatıldı
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Sason Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle YKS hazırlık ve okuma-yazma kursları başlatıldı. YKS öğrencilerine Matematik, Türkçe, Fizik ve Edebiyat eğitimi ve koçluk verilirken, okuma-yazma kursları her yaştan vatandaşa açık.

Batman'ın Sason ilçesinde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve başarı seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim çalışması başlatıldı.

Sason Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında YKS hazırlık kursları ile okuma-yazma kursları faaliyete geçti. Üniversite hayali kuran öğrencilerin sınava daha donanımlı hazırlanabilmesi amacıyla İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde destekleme kursları düzenleniyor. YKS'ye hazırlanan öğrencilere Matematik, Türkçe, Fizik ve Edebiyat branşlarında eğitim verilirken, öğrencilerin sınav sürecini daha verimli geçirebilmeleri için öğrenci koçluğu ve sınav rehberliği hizmeti de sunuluyor.

Çalışmayla öğrencilerin akademik eksiklerinin giderilmesinin yanı sıra doğru ders çalışma yöntemleri geliştirmeleri, zamanlarını etkili kullanmaları ve sınav sürecine daha bilinçli şekilde hazırlanmaları hedefleniyor. Eğitim çalışmaları yalnızca gençlerle sınırlı tutulmadı. Sason İlçe Halk Kütüphanesi çatısı altında okuma-yazma kursları da başlatıldı.

Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği kurslarla, eğitim imkanlarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması amaçlanıyor. Kurslar sayesinde okuma ve yazma öğrenmek isteyen vatandaşlara destek sağlanırken, ilçede eğitim alanındaki fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Sason'da hayata geçirilen çalışmalarla bir yandan üniversiteye hazırlanan gençlere akademik ve rehberlik desteği sunulurken, diğer yandan yetişkinlere yönelik temel eğitim imkanları artırılıyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların ilçede eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve vatandaşların eğitim imkanlarına daha kolay erişmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüEdebiyatKültürGüncelEğitimSasonYKSSon Dakika

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