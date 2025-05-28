SBÜ Rektörü'nden Sert Mesaj - Son Dakika
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SBÜ Rektörü'nden Sert Mesaj

SBÜ Rektörü\'nden Sert Mesaj
28.05.2025 20:29
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Prof. Dr. Aydın, üniversitede huzuru bozacaklara giriş yasağı uyarısında bulundu.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) tarafından düzenlenen İnofest 2025'in ödül töreninde konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Siz evlatların buradaki geleceğinizi kollamak, kontrol etmek ve huzurunu sağlamak benim görevim. Bu doğrultuda bu üniversite külliyesi içerisinde bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen, öğrencilerin yenilikçi ve bilimsel projelerini yarıştırdığı İnofest 2025'in ödül töreni bugün gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrencilerin ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "İki cümle söyleyeyim. Sevgilerin karşılıklı olduğu, otun, bitkinin, çiçeğin bile güneşe, yağmura ve doğanın hareketlerine göre hareket ettiği, böceğin ya da diğer bütün canlıların birbirleriyle kurdukları iletişimle, birbirlerine sevgi ya da kavga unsuru olduğu, tüm canlıların ruhsal bedensel ve fiziksel ileti içerisinde olduğu bir dönemde, bir üniversite külliyesindeyiz. Üniversite külliyesinin tanımı, öğrencinin tanımı, üniversite külliyesinin varlık nedeni, akademisyen olmak veya bir lisans mezunu, yüksek lisans, ön lisans mezunu olmanın tanımları bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında değil, dünyanın beynelmilel tüm kavramları içerisinde belli. Öğrenci nedir? Üniversite nedir? Öğretim üyesi nedir? Külliye nedir? Sokak nedir? Meydan nedir? Bunların hepsi tanımlıdır. Bu tanımların içerisinde birbirimizle yaşamımızı mutlu ve amacına uygun sürdürmek zorundayız" dedi.

'BU ÜNİVERSİTENİN DIŞ DUVARLARINDAN İÇERİYE GİRME ŞANSI YOK'

Prof. Dr. Aydın, "Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Bizim üniversitemizin külliyesi arınmış, temizlenmiş, tanımlanmış ve Türkiye'nin en nadide üniversitesi ve en zeki çocukların okuduğu bir üniversite. Bu nedenle İnofest, Sporfest, Teknofest gibi gelecek üzerine akıl yürüten siz evlatların buradaki geleceğinizi kollamak, kontrol etmek ve huzurunu sağlamak benim görevim. Bu doğrultuda bu üniversite külliyesi içerisinde, açıken ve net olarak söylüyorum, bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok. Bugün yapan arkadaşlarınız yarın girmeyecekler. Bu kadar da açık söylüyorum. Bugün yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım. Onun için bütün arkadaşlarınıza bunu söyleyin. Bu üniversite huzurun yuvasıdır. Burada 15 bin öğrencinin 15 tanesinin huzur bozmasıyla 14 bin 985 öğrencinin gelecek planlarını kimseye ipotek bırakmayız" dedi.

Kaynak: DHA

Kemalettin Aydın, Eğitim, Sağlık, Aydın, Son Dakika

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