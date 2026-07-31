SCÜ, TEKNOFEST'te İki Türkiye Birinciliği Kazandı - Son Dakika
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SCÜ, TEKNOFEST'te İki Türkiye Birinciliği Kazandı

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, TEKNOFEST 2212'de 2 birincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, TEKNOFEST 2212 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda iki Türkiye birinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), TEKNOFEST 2212 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenleri tarafından hazırlanan projeler, iki Türkiye birinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü kazandı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde yarışan SİPER ile Eğitim kategorisindeki Bilişsel Satranç Koçu projeleri Türkiye birincisi olurken, Akıllı Tarım Asistanı projesi ise Gıda ve Tarım kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Yapay zeka, derin öğrenme, siber güvenlik, eğitim teknolojileri ve akıllı tarım alanlarında geliştirilen projeler, yenilikçi yapıları ve uygulanabilir çözümleriyle jüri tarafından ödüle layık görüldü. Özellikle siber güvenlik, kişiselleştirilmiş eğitim ve tarımsal üretimde erken teşhise yönelik geliştirilen projeler, teknoloji odaklı çözüm önerileriyle öne çıktı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini eylül ayında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

"Bilim ve teknolojide üreten bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz"

Öğrencilerin başarılarının devamını dileyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, "Üniversitemizin öğrencileri ve akademisyenleri tarafından elde edilen bu önemli başarı, bilimsel üretime verdiğimiz değerin ve nitelikli eğitim anlayışımızın somut bir göstergesidir. TEKNOFEST gibi ülkemizin en önemli teknoloji organizasyonlarından birinde iki Türkiye birinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü kazanmış olmak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Yapay zekadan siber güvenliğe, eğitim teknolojilerinden akıllı tarıma kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler, öğrencilerimizin araştırma, üretme ve çözüm geliştirme yetkinliklerini ortaya koymaktadır. Bu başarıların arkasında özveriyle çalışan öğrencilerimizin yanı sıra onları bilgi ve tecrübeleriyle destekleyen akademisyenlerimizin de büyük emeği bulunmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak bilim ve teknoloji üreten, ülkemizin ihtiyaçlarına çözüm geliştiren, yenilikçi fikirleri destekleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim ve teknolojide üreten bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. inanıyorum ki öğrencilerimiz gelecekte de ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunmaya devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin başarısı bizler için büyük bir gurur"

Elde edilen derecelerden dolayı öğrencilerle gurur duyduğunu ifade eden Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Sait Bardakçı, "Öğrencilerimizin TEKNOFEST 2212 gibi önemli bir yarışmada iki Türkiye birinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarılar, öğrencilerimizin bilgi, emek ve üretkenliklerini yenilikçi ve uygulanabilir projelere dönüştürebildiklerinin en somut göstergesidir. Akademik danışmanlarımızın özverili katkılarıyla ortaya çıkan bu çalışmaların, öğrencilerimizin gelecekte gerçekleştireceği bilimsel ve teknolojik projeler için de güçlü bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknofest, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim SCÜ, TEKNOFEST'te İki Türkiye Birinciliği Kazandı - Son Dakika

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