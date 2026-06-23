Şed Bağlama Töreni Tomarza'da Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Şed Bağlama Töreni Tomarza'da Coşkuyla Gerçekleşti

Şed Bağlama Töreni Tomarza\'da Coşkuyla Gerçekleşti
23.06.2026 17:38
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Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen törende öğrencilere geleneksel 'Şed' bağlandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda Şed bağlama töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel Şed Bağlama Töreni; Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bektaş ile öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Ahilik kültürünün ve usta-çırak geleneğinin yaşatıldığı anlamlı törende, mezuniyet aşamasına gelen ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere ahilik geleneğinin en önemli sembollerinden biri olan 'Şed' bağlandı. Geleceğin meslek profesyonellerinin şed kuşandığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel değerlerin yaşatıldığı program, öğrenciler ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Şed Bağlama Töreni Tomarza'da Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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