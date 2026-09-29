Siirt'te öğrencilere trafik kuralları Jandarma ekiplerince uygulamalı öğretiliyor - Son Dakika
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Siirt'te öğrencilere trafik kuralları Jandarma ekiplerince uygulamalı öğretiliyor

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Siirt\'te öğrencilere trafik kuralları Jandarma ekiplerince uygulamalı öğretiliyor
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Siirt'te Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları teorik ve uygulamalı anlatılıyor. Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine Jandarma trafik ekiplerince verilen eğitimle çocukların trafik bilinci artırılmak isteniyor.

Siirt'te çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkında öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Eğitimler, bir hafta İl Emniyet Müdürlüğü, bir hafta ise İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince eğitim verildi. Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışıkları, güvenli yaya geçişi ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların da gerçekleştirildiği eğitimlerde, öğrencilerin trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenmeleri amaçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen eğitimlerle çocukların trafik bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlikGüncelEğitimTrafikÇocukSiirtSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te öğrencilere trafik kuralları Jandarma ekiplerince uygulamalı öğretiliyor - Son Dakika
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