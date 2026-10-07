Silifke\'de anaokuluna açık hava sınıfı kazandıracak protokol imzalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin doğayla iç içe, daha nitelikli ve eğlenceli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla oluşturulacak açık hava sınıfı için protokol imzalandı.

Zübeyde Hanım Anaokulu bünyesinde yapılması planlanan "Oğuz Toker Açık Hava Sınıfı" için protokol imza töreni yapıldı. Hayırsever Hüsnü Toker'in katkılarıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, okul bahçesinde öğrencilerin açık havada öğrenme süreçlerini destekleyecek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak bir eğitim alanı oluşturulacağı ifade edildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen protokol imza törenine Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, hayırseverler Hüsnü ve Kiraz Toker çifti ile okul müdürü Aydan Akkaya katıldı. İmza töreninde, okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarıyla buluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, eğitime sundukları katkılarından dolayı hayırsever çifte teşekkür etti.