Simav'da üniversite öğrencilerine moral ve motivasyon kampı - Son Dakika
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Simav'da üniversite öğrencilerine moral ve motivasyon kampı

Simav\'da üniversite öğrencilerine moral ve motivasyon kampı
17.06.2026 12:15  Güncelleme: 12:17
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Kütahya'nın Simav ilçesinde üniversite öğrencileri için Gölcük Yaylası'nda moral ve motivasyon kampı düzenlendi. Kampta öğrencilere İslam Ahlakı ve namaz konulu konferans verilirken, mangal ve ikramlarla keyifli bir gece geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri için sınavlar öncesinde Simav Gençlik Merkezi ve Simav Müftülüğü tarafından Gölcük Yaylası'nda moral ve motivasyon kampı düzenlendi.

Doğa harikası Gölcük'te gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Simav Gençlik Merkezi ile Simav Müftülüğünün organizasyonunda keyifli ve verimli bir gün geçirdi. Simav İlçe Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen kampta, öğrencilerin hem maddi hem de manevi açıdan desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Simav İlçe Müftülüğü Vaizesi Zeynep Öztürk, öğrencilere "İslam Ahlakı, Namazın Önemi ve Hayatımızdaki Etkileri" konulu bir konferans verdi.

Gece boyunca öğrencilere mangal, çay, kahve ve çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlik sayesinde gençler hem eğlendi hem de sınav öncesi moral depoladı. Eğitici ve sosyal faaliyetlerle geçen gecenin ardından kamp programı sona erdi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan GSB Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Ahmet Gümüş, organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, "Bu güzel etkinliğe destek vererek öğrencilerimizin hayatında unutulmayacak bir anı oluşmasına katkı sağlayan başta Simav İlçe Müftümüz Hasan Serçe'ye, Simav Gençlik ve Spor Müdürümüz Mustafa Sapmaz'a, Şaphane ve Pazarlar Gençlik Müdürü Harun Çakır'a, Simav Gençlik Merkezi Müdürümüz İsmail Gökkaya'ya, Simav Müftülüğü Vaizemiz Zeynep Öztürk'e, manevi danışmanlarımız Kadriye Çakmak'a, GSB Simav Gençlik Merkezi çalışanlarımız Yusuf Can ve İsmail Bircan'a, ayrıca gençlerimize kamp alanını tahsis eden Simav Belediye Başkanımız Kübra Tekel Aktulun'a teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Simav'da üniversite öğrencilerine moral ve motivasyon kampı - Son Dakika

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