Sınav Heyecanı: Kimlik Unutma ve Öğretmenin Azmi - Son Dakika
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Sınav Heyecanı: Kimlik Unutma ve Öğretmenin Azmi

Sınav Heyecanı: Kimlik Unutma ve Öğretmenin Azmi
20.06.2026 11:48
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Kozan'da sınava kimliğini unutan öğrenci, öğretmen altıncı kez sınav heyecanı yaşadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde üniversite sınav maratonunda hem duygusal hem de ilginç anlar yaşandı. Öğrencilerine örnek olmak isteyen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Resul Özenir, altıncı kez sınav heyecanını yaşadı. 3 öğrenci ise kimliğini unuttuğu için sınava giremedi.

Adana'nın Kozan ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava gidecek olan İlker Nazmi Yeniçeri, okula geldiğinde kimliğini arkadaşının aracında unuttuğunu fark etti. Polis ekipleri tarafından ekip aracına alınan Yeniçeri için zamanla yarış başladı. İlçe Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi çıkarılan genç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 10.05'te sınav merkezine ulaştı. Ancak saat 10.00'da kapanan kapılar nedeniyle sınav salonuna alınamadı.

Yaşadığı üzüntüyü anlatan İlker Nazmi Yeniçeri, polis ekiplerinin kendisine yardımcı olmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek, "İki yıl önce mezun oldum. Geçen sene dershaneye gittim, ikinci kez sınava girecektim ama kısmet olmadı. Kimliğim arkadaşımın aracında kalmış. Yapacak bir şey yok. Polislerimiz çok yardımcı olmaya çalıştı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Altıncı kez sınava girdi

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Resul Özenir (48) ise öğrencilerine öğrenmenin yaşının olmadığını göstermek için bu yıl 6'ncı kez sınava girdi. Özenir, farklı bölümler okuyarak annesine verdiği, 10 üniversite bitirme sözünü yerine getirmek istediğini ifade etti. Özenir, "Öğrencilerim 'Öğretmenim siz neden sınava giriyorsunuz' diyor. Kitap okur ve biraz meraklı olursanız bunu öğrencilerime ve çocuklarıma göstermek için giriyorum. Daha önce beden eğitimi öğretmenliği, din kültürü öğretmenliği, gazetecilik ve ithalat-ihracat bölümlerini düşündüm. Bu yıl da gastronomi düşünüyorum. Anneme söz verdim, 10 üniversite bitirince bırakacağım. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Eğitim, Kozan, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sınav Heyecanı: Kimlik Unutma ve Öğretmenin Azmi - Son Dakika

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