Bölge Sınav Yürütme Komisyonu Toplantısı'nda, sınav süreçlerinin sağlıklı, güvenli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı.
Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Maarif Müfettişi Erol Karabulut ile komisyon üyeleri katıldı.
Toplantıda, yapılacak sınavlara ilişkin hazırlıklar, alınacak tedbirler, kurumlar arası iş birliği ve görev dağılımları değerlendirildi. Sınavların sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar gözden geçirildi.
Öğrencilerin sınav süreçlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için gerekli planlamaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. - BAYBURT
Son Dakika › Eğitim › Sınav Süreçleri için Toplantı - Son Dakika
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