Sınav Süreçleri için Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sınav Süreçleri için Toplantı

Sınav Süreçleri için Toplantı
12.06.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta sınav süreçleri için güvenli hazırlıklar ele alındı, iş birliği ve görev dağılımları değerlendirildi.

Bölge Sınav Yürütme Komisyonu Toplantısı'nda, sınav süreçlerinin sağlıklı, güvenli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Maarif Müfettişi Erol Karabulut ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, yapılacak sınavlara ilişkin hazırlıklar, alınacak tedbirler, kurumlar arası iş birliği ve görev dağılımları değerlendirildi. Sınavların sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar gözden geçirildi.

Öğrencilerin sınav süreçlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için gerekli planlamaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sınav Süreçleri için Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Aytop Mehmet Aytop:
    güvenli hazırlıklar deyince aklıma gelen çevre temizliği ve atık yönetimi var mı acaba sınavlar için okullar öyle iyi durumda da değil ya ?? 0 0 Yanıtla
  • İlknur Gurbuz İlknur Gurbuz:
    yine toplantı mı ?? bu kadar toplantıya ne kadar bütçe harcıyoruz merak ettim ?? 0 0 Yanıtla
  • Yasin Medeniyet Yasin Medeniyet:
    güzel bir gelişme sonunda bazı şeyler düzgün organize ediliyor dedirtiyorsunuz insana bu tür toplantılar yapılması çok önemli sınavlar da bunun doğrudan sonucu olacak öğrencilerimiz için de iyi bir haber bence 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:57:50. #7.12#
SON DAKİKA: Sınav Süreçleri için Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.