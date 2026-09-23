Sinop\'ta denetimli serbestlik kapsamındaki 3. gruba ebeveynlik eğitimi verildi

Sinop'ta denetimli serbestlik kapsamında bulunan bireylere yönelik "Çocuk Yetiştirme Tutumları" konulu eğitim düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetim altında bulunan 3. gruptaki bireylere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, "Çocuk Yetiştirme Tutumları" konusu ele alındı. Açık seminer şeklinde gerçekleştirilen eğitim, Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verildi. Eğitimde çocukların gelişim süreçlerinde ebeveyn tutumlarının önemi, sağlıklı iletişim ve çocukların ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması gibi konular hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailelerin desteklenmesi ve ebeveynlik konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.