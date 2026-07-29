Sinop\'ta Jandarmaya Psikososyal Eğitim

Sinop'ta jandarma personeline psikososyal destek farkındalık eğitimi verildi.

Sinop Afet ve Acil Durumlar Psikososyal Destek Grubu'nun ilk altı aylık il düzeyi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Sinop İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görev yapan rütbeli personele yönelik Psikososyal Destek (PSD) Temel Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim ve danışmanlık birimi eğiticisi Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verilen eğitimde, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin önemi, kriz dönemlerinde bireylerin psikolojik ihtiyaçları ve destek mekanizmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik psikososyal destek farkındalık eğitimlerinin planlanan program çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.