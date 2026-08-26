Sinop'ta Z-Kütüphane Projesi Değerlendirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Z-Kütüphane Projesi Değerlendirildi

Sinop\'ta Z-Kütüphane Projesi Değerlendirildi
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Sinop'ta Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılacak Z-Kütüphane projesi, Vali Mustafa Özarslan'ın katılımıyla ele alındı. Projenin teknik detayları ve ilerleme süreci hakkında bilgi verildi, eğitim yatırımlarına destek vurgusu yapıldı.

Sinop'ta eğitim yatırımları kapsamında Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan Z-Kütüphane projesi ele alındı.

Valilikte gerçekleşen kabulde İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nadir Aysa, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Koca ve Başkan Yardımcısı Fatih Özcan yer aldı. Ziyarette, Sinop İl Özel İdaresi tarafından okul bünyesinde yapılması planlanan Z-Kütüphane projesinin detayları değerlendirildi. Okul Aile Birliği Başkanı Murat Koca ve yönetim kurulu üyeleri, projeye sağlanan katkı ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da Z-Kütüphanenin teknik detayları, donanımı ve ilerleme süreci hakkında heyete bilgi verdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise eğitim yatırımlarının öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağladığını belirterek, kentte eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinop'ta Z-Kütüphane Projesi Değerlendirildi - Son Dakika

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