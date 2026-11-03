Şırnak Müftülüğü lise öğrencilerine \'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak\' sohbeti düzenledi

Şırnak'ta lise öğrencileriyle bir araya gelen İl Vaizi Abdulhakim Ocak ve Din Hizmetleri Uzmanı Selahattin Aksoy, Peygamber Efendimiz'in örnek ahlakını anlatarak gençlere manevi değerler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Şırnak Müftülüğü, gençlerin dini ve manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği eğitim ve sohbet programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda lise öğrencilerine yönelik "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu sohbet programı gerçekleştirildi. Programa Şırnak İl Vaizi Abdulhakim Ocak ile Din Hizmetleri Uzmanı Selahattin Aksoy katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Ocak ve Aksoy, sohbetlerinde Peygamber Eendimiz'in örnek kişiliği, güzel ahlakı ve insan ilişkilerindeki davranışları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin ilgiyle takip ettiği programda dürüstlük, saygı, merhamet, hoşgörü ve yardımlaşma gibi ahlaki değerlerin günlük hayattaki önemine dikkat çekildi. Öğrencilerle karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştirilen buluşmada, güzel ahlakın bireysel ve toplumsal yaşamdaki yeri ele alındı.

Program, gençlere yönelik manevi değerler ve örnek şahsiyet bilincinin öneminin vurgulanmasının ardından sona erdi.