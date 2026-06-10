Şırnak'ta düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı öğrencileri, sağlık, hijyen, ilk yardım ve afet bilinciyle buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kurulan uygulamalı eğitim alanlarında hem eğlendi hem de hayatları boyunca kullanacakları önemli bilgiler edindi. Program sonunda çocuklara "Sağlık Elçisi" rozeti takılarak toplumda sağlık bilincinin yaygınlaştırılmasında aktif rol üstlenmeleri sağlandı. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlik, açık hava sağlık kampüsüne dönüştü. Okul bahçesinde kurulan çok sayıda istasyonda öğrenciler uzman ekiplerle birebir çalışma fırsatı buldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ilk yardım ve MEB AKUB istasyonlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma, 112 acil sağlık hizmetleri ve UMKE istasyonları büyük ilgi gördü.

Sağlık bilinci oyunla ve uygulamayla anlatıldı

Etkinlik boyunca öğrenciler doğru el yıkama tekniklerinden ağız ve diş sağlığına, dengeli beslenmeden fiziksel aktivitenin önemine kadar birçok konuda uygulamalı eğitim aldı. Minikler, ilk yardım maketleri üzerinde temel müdahaleleri öğrenirken, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerinin kullandığı araç ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu. Afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimlerinin de verildiği programda, çocuklara muhtemel afetlerde nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Teknolojiden uzak, hareketli yaşamı teşvik eden geleneksel çocuk oyunları ise etkinliğe renk kattı. Etkinlikte konuşan Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlusu Dr. İlkay Arlı, çocuklara erken yaşta kazandırılan sağlık alışkanlıklarının toplumun geleceğini şekillendireceğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Projesi kapsamında bulunuyoruz. Çocuklarımızı doğru beslenme, kişisel hijyen, düzenli hareket etme, ekran kullanımını dengeleme ve ağız-diş sağlığı gibi birçok konuda eğlenceli etkinliklerle bilinçlendiriyoruz. Hedefimiz, onların küçük yaşlarda kazandığı sağlıklı alışkanlıkları hayat boyu sürdürmelerini sağlamaktır."

Eğitici faaliyetlere katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozetleri takıldı. Büyük heyecan yaşayan öğrenciler, öğrendikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşarak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturacaklarına söz verdi. - ŞIRNAK