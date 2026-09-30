Sivas Selçuk Anadolu Lisesi'ndeki itfaiye tatbikatı öğrencilerden alkış aldı - Son Dakika
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Sivas Selçuk Anadolu Lisesi'ndeki itfaiye tatbikatı öğrencilerden alkış aldı

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Sivas Selçuk Anadolu Lisesi\'ndeki itfaiye tatbikatı öğrencilerden alkış aldı
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Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 312'nci, Sivas itfaiyesinin 222'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle tatbikat düzenlendi. Senaryolar gereği mahsur kalan öğrenci ve bir kişi kurtarılırken ekiplerin müdahalesi öğrencilerden alkış topladı.

Sivas'ta lisede gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmazken, ekiplerin müdahalesi alkış topladı.

Selçuk Anadolu Lisesi'nde Türk İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 312'nci, Sivas itfaiyesinin 222'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle tatbikat düzenlendi. Tatbikata Belediye Başkanı Adem Uzun, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Okulda yoğun duman ihbarını alan ekipler kısa sürede adrese ulaştı. Senaryo gereği binada mahsur kalan bir öğrenci ekiplerce kurtarılırken üst katta mahsur kalan bir kişi ise açılan hava yastığına atlayarak tahliye edildi. Trafik kazası sonrası araçta mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarılırken ardından elektrikli araçlarda çıkan yangında yapılması gerekenler anlatıldı. Deprem senaryosu gereği enkaz altında mahsur kalan bir kişi kurtarma çalışması yapıldı. Yağ ve tüp yangını konusunda öğrenciler uyarılırken bir kadın itfaiye eri, halat ile aşağı sarkarak Türk bayrağı açtı. İtfaiye ekiplerinin olaylara soğukkanlı ve başarılı müdahalesi, öğrencilerden alkış topladı.

Kaynak: İHA
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