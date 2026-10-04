KPSS\'de saniyeler fark etti: Trafiğe takılan aday Sivas\'ta sınava giremedi

Sivas'ta KPSS ön lisans sınavına girecek olan bir aday, sınava saniyelerle geç kaldı. Salona alınmayan genç, trafik kurbanı olduğunu söyledi.

KAPILAR SAAT 10.00'DA KAPANDI

Memur olma hedefi olan yüz binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumuna girdi. 10.15'te başlayan sınava geç kalmak istemeyen adaylar, sabah erken saatlerde sınava girecekleri salonun yolunu tuttu.

Sivas'ta sınava geç kalan kimi adaylar adeta maraton koşusu yaparak sınava yetişirken, saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla birlikte geç kalanlar sınava alınmadı.

KAPIYA SANİYELER SONRA ULAŞTI

Bir genç ise kapının kapanmasından saniyeler sonra koşarak giriş kapısına geldi ancak sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç, trafik sıkışıklığı nedeniyle geç kaldığını söyledi.

Sınav salonunda ter döken adaylar için aileleri de dışarıda, çocuklarının ve yakınlarının başarılı olması için dua etti.