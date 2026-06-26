Söke\'de 21 bin 537 öğrenci karne sevinci yaşadı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 21 bin 537 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlçedeki sembolik karne dağıtım töreni, Ali Rıza Efendi İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Törene Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu'nun yanı sıra Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi ve yaz tatili öncesinde başarı dileklerini iletti.

Karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, geride kalan eğitim öğretim yılının öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri açısından verimli geçtiğini belirtti. Yıl boyunca özveriyle görev yapan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve eğitim çalışanlarına teşekkür eden Uğurlu, öğrencilerin gösterdiği gayret ve emeğin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Velilere eğitim sürecine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Mustafa Uğurlu, okul-aile iş birliğinin öğrenci başarısındaki önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin fedakarlık ve emeklerinin geleceğin nesillerini yetiştirmede büyük rol oynadığını vurgulayan Uğurlu, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili dileyerek yeni eğitim öğretim yılında yeniden buluşmayı temenni etti. - AYDIN