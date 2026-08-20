Successünhediye: Öğrenciye Tablet!
Edirne'de Fen Lisesi'ni kazanan öğrenciye kaymakamlık tablet hediye etti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi Köyü İlköğretim Okulundan fen lisesini kazanan öğrenciye, kaymakamlık tarafından tablet hediye edildi.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, köy okullarında eğitim gören ve Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazanan öğrencilere tablet hediye edileceği yönündeki sözün yerine getirildiğini belirtti.
Kaymakam Muammer Köken, Sipahi Köyü İlköğretim Okulunu bitirerek Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazanan Ömer Faruk Dinçer'e tablet vererek, başarılı öğrenciyi ve ailesini tebrik etti.
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