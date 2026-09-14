Sungurlu'da İngilizce destekli Kimya Laboratuvarı Dalı 2026-2027'de açılıyor - Son Dakika
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Sungurlu'da İngilizce destekli Kimya Laboratuvarı Dalı 2026-2027'de açılıyor

Sungurlu\'da İngilizce destekli Kimya Laboratuvarı Dalı 2026-2027\'de açılıyor
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Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, sanayi ve savunma sanayisinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacı için İngilizce destekli Kimya Teknolojileri Alanı-Kimya Laboratuvarı Dalı 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren açılıyor.

Sungurlu'da gelişen sanayi ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla İngilizce destekli Kimya Teknolojileri Alanı-Kimya Laboratuvarı Dalı'nın açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Sungurlu'nun geleceğine yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

Sanayi ve savunma sanayii yatırımlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim dili İngilizce destekli Kimya Teknolojileri Alanı-Kimya Laboratuvarı Dalı açılıyor.

Eğitim ile sanayinin birbirini tamamladığı bu tür çalışmaların gençleri üreten Türkiye'nin nitelikli insan gücüne dönüştüreceğini vurgulayan Dere, alanın ilçeye kazandırılmasında destek ve katkıları bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Bilal Macit, milletvekilleri, ilgili genel müdürlükler, teşkilatlar ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teşekkür etti.

Sanayi ve eğitimin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirten Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Bu büyük dönüşümün en önemli unsurlarından biri de nitelikli insan kaynağıdır. Sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı teknik bilgiye, mesleki donanıma ve yabancı dil yeterliliğine sahip gençlerimizin yetişmesi, ilçemizin ekonomik ve stratejik geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki Sungurlu'nun geleceğine yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Savunma sanayii şehri Sungurlu'muza, gençlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sungurlu'da İngilizce destekli Kimya Laboratuvarı Dalı 2026-2027'de açılıyor - Son Dakika

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