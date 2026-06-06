Tavşanlı TUBİF\'te görkemli mezuniyet

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde (TUBİF) 4 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen görkemli bir törenle kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan TUBİF Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, mezun olan öğrencileri tebrik ederek gelecek hayatlarında başarılar diledi. Konuşmasında fedakar ailelere ve öğretim üyelerine özel olarak teşekkür eden Dekan Kayabaşı, öğrencilerin elde ettiği bu başarının arkasında büyük bir emeğin olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz bugün önemli bir anahtar, adeta altın bir bilezik aldılar. Bu çeşitliliğe sahip çıkıp geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Törene Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü R. Raşit Küçükkağnıcı, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı İlhami Aydın, TTSO Genel Sekreteri İbrahim Akpınar, Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda veli katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren ve mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilerden Şüheda Özsu'ya belgesini Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir takdim ederken; diğer başarılı mezunlar Fatih, Yakup ve Kerem Açık'a belgelerini TTSO Meclis Başkanı İlhami Aydın, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Eren ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güllü Araç verdi. Belgelerini protokol üyelerinin elinden alan öğrenciler, mezuniyet gururunu aileleriyle paylaştı.

Törende uluslararası öğrencilerin heyecanı ve geleceğe dair hedefleri ise dikkat çekti. Filistin Gazze'den gelerek Türkiye'de eğitimini tamamlayan mezunlardan Eymen Şamiye, "Filistin Gazzeliyim, buraya geldik ve Türkiye'de okuduk, mezun olduk elhamdülillah. İleride gastronomi alanında devam etmek istiyorum. Bundan sonra buralardayız, Türkiye bizim ikinci vatanımız. Burada bir iş kurmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Özbekistan'dan gelerek Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan Şahlo Fayzullaeva ise Türkiye'de 4 yıllık fakülte eğitimini bitirmekten gurur duyduklarını belirterek, akademik kariyerlerine yüksek lisans yaparak devam etmek istediklerini, hedefleri arasında gazetecilik alanının da bulunduğunu ifade ettiler.

Halk oyunları gösterileriyle renklenen programda, kep atma töreniyle coşku zirveye ulaştı. Sahneye çıkan tüm öğrenciler geri sayımın ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutladı. Törenin ardından okul bahçesinde katılımcılara geleneksel mezuniyet pilavı ikram edildi. Program, protokol üyeleri, akademisyenler ve mezun öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - KÜTAHYA