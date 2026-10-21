Tavşanlı'da Amin Alayı geleneğiyle minik öğrenciler Ulucami'ye yürüdü - Son Dakika
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Tavşanlı'da Amin Alayı geleneğiyle minik öğrenciler Ulucami'ye yürüdü

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Tavşanlı\'da Amin Alayı geleneğiyle minik öğrenciler Ulucami\'ye yürüdü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun düzenlediği etkinlikte Osmanlı geleneği Bed'i Besmele töreni yeniden yaşatıldı. Minik öğrenciler aileleriyle Cumhuriyet Meydanı'ndan Ulucami'ye yürüyüp esnafa hediyeler takdim etti, camide ilahiler okundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı geleneklerinden Bed'i Besmele töreni düzenlenen etkinlikle yeniden yaşatıldı.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Amine Hatun 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, minik öğrencilerin dini ve manevi eğitimlerine adım atmaları vesilesiyle Bed'i Besmele töreni icra edildi. Osmanlı döneminde çocukların okula başlarken düzenlenen ve halk arasında "Amin Alayı" olarak da bilinen gelenek çerçevesinde minik öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak tekbirler eşliğinde aileleriyle birlikte tarihi Ulucami'ye yürüdü. Yürüyüş esnasında çocuklar, Osmanlı kültürüne uygun olarak çevredeki esnafa ve vatandaşlara hediyeler takdim etti.

Ulucami'de gerçekleştirilen programa Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ile Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan katıldı. Programda minik öğrenciler tarafından İl Müftüsü Hasan İzmirli'ye temsili Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Tören boyunca minik öğrencilerin seslendirdiği ilahiler camide manevi bir atmosfer oluştururken, aileler töreni gururla takip etti. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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