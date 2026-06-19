DPÜ Tavşanlı MYO\'dan coşkulu mezuniyet töreni

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ailelerin heyecanına ortak olduğu törende, mezun olan öğrenciler kep fırlatarak geleceğe ilk adımı attı.

Öğr. Gör. Nur Hoşgör'ün sunuculuğunu üstlendiği program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, okulun eğitim vizyonuna dikkat çekerek yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayan, sektörle iç içe bir "işyerinde mesleki eğitim" modeli uyguladıklarını belirtti. Huzurlu ve verimli bir ortamda birlik ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Çelik, mezunlara seslenerek, "Gelecek yaşamınızda her zaman güvenilen, sözüne itibar edilen, mesleki etik kurallara bağlı ve aziz vatanın birliğine sahip çıkan bireyler olmanız en büyük temennimizdir" diyerek öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Törende, mezun öğrenciler adına konuşma yapan okul birincisi, Harita ve Kadastro Programı öğrencisi Ayşe Erdoğan'a mezuniyet belgesi DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından takdim edildi. Erdoğan'ın mezuniyet kütüğüne isim plaketini çakmasının ardından anlamlı bir an yaşandı. 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle o dönem töreni yapılamayan 2022-2023 öğretim yılı okul birincisi Abdülkadir Tokgöz de kürsüye davet edilerek mezuniyet kütüğüne isim plaketini çaktı ve başarı belgesini MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in elinden aldı.

Akademisyenler adına Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Acar'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitenin adını aldığı Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin ruhunun mezunlara her zaman rehber olmasını diledi. Öğrencilerin çok güçlü ve değerli bir diplomaya sahip olduklarını vurgulayan Rektör Kızıltoprak, bu başarının arkasındaki en büyük pay sahibinin fedakar aileler olduğunu belirterek mezunlarla hayat boyu iletişimde kalmak istediklerini ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve ilçe protokolü tarafından verilmesinin ardından, Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi sahne alarak yöresel gösterileriyle büyük alkış topladı. Ayrıca Tavşanlı Girişimci İş Kadınları Derneği üyeleri de açtıkları stantlarda el emeği ürünlerini sergiledi.

Programın finalinde, ellerinde Türk bayrakları ve okul afişleriyle kortej halinde alana giren mezunlar, hep bir ağızdan mezuniyet yemini ederek keplerini gökyüzüne fırlattı. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan tören, katılımcılara geleneksel pilav ikramı yapılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Tavşanlı MYO yönetimi; bu başarı yolculuğunda okulun gelişimine her zaman destek veren başta Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve koordinasyon içinde çalışılan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir olmak üzere; Milletvekili Mehmet Demir'e, Tavşanlı Belediyesi ile belde belediyelerine, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na, akademik ve idari personele ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA