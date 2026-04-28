Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Uygulama Restoranı açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Uygulama Restoranı, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Öğrencilerin teorik eğitimlerini pratiğe dönüştüreceği merkez, ilçenin gastronomi alanındaki eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından hayata geçirilen projenin açılış programına; Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhami Aydın ve ilçe protokolü katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri restoranda incelemelerde bulundu. Programda yapılan konuşmalarda, mesleki ve uygulamalı eğitimin sektördeki önemi vurgulandı. Bu tür yatırımların, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasına hazır hale gelmelerinde kritik rol oynadığı belirtilirken, Uygulama Restoranı'nın hem akademik sürece hem de yerel gastronomi kültürüne önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Öğrencilerin mutfak ve servis süreçlerinde aktif rol alacağı restoranın modern donanımı katılımcılardan tam not aldı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı da açılış sonrası yaptığı değerlendirmede, eğitime ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan bu kıymetli yatırımın ilçe için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Tören, Uygulama Restoranı'nda hazırlanan ilk sunumların ikram edilmesi ve günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - KÜTAHYA