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Tayvan nüfusu ne kadar? Tayvan vize istiyor mu? - Son Dakika
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Tayvan nüfusu ne kadar? Tayvan vize istiyor mu?

Tayvan, Asya kıtasının doğusunda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda yer alan bir ada ülkesidir. Coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle, Tayvan, uluslararası politika ve ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Tayvan nüfusu ne kadar? Tayvan vize istiyor mu?
15.12.2023 - 09:55,  Güncelleme: 10:03
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Tayvan, Asya'nın teknoloji harikası adası olarak bilinir. 23 milyon civarındaki nüfusu, Yeni Tayvan Doları'nın kullanımı ve çok kültürlü dili, Tayvan'ın modernizminin ve geleneksel değerlerin bir araya geldiği bir yer olduğunu göstermektedir. Asya'nın bu yenilikçi adası, teknoloji meraklıları ve kültür severler için benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

TAYVAN COĞRAFİ KONUMU

Tayvan, Çin Denizi'nde bulunan ve doğusunda Filipin Denizi'ne kadar uzanan bir adadır. Kuzeyde Çin, batıda Çin'in kara bölgesi, güneyde Filipin Denizi ile komşudur. Tayvan, Asya kıtasında yer alan bir adadır.

TAYVAN'IN NÜFUSU

Tayvan'ın nüfusu, yaklaşık olarak 23 milyon kişidir. Bu, adanın etnik çeşitliliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.

TAYVAN'IN PARA BİRİMİ

Tayvan'ın resmi para birimi Yeni Tayvan Doları'dır (TWD). Yeni Tayvan Doları, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

TAYVAN HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Tayvan'ın resmi dili Mandarin Çincesi'dir. Ancak, Hokkien, Hakka ve yerli diller de yaygın olarak konuşulmaktadır.

TAYVAN VİZE POLİTİKASI

Tayvan, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.

Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Eğitim
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Tayvan, Eğitim, Dünya, Son Dakika

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