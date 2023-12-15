Tayvan nüfusu ne kadar? Tayvan vize istiyor mu?

Tayvan, Asya'nın teknoloji harikası adası olarak bilinir. 23 milyon civarındaki nüfusu, Yeni Tayvan Doları'nın kullanımı ve çok kültürlü dili, Tayvan'ın modernizminin ve geleneksel değerlerin bir araya geldiği bir yer olduğunu göstermektedir. Asya'nın bu yenilikçi adası, teknoloji meraklıları ve kültür severler için benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.
Tayvan, Çin Denizi'nde bulunan ve doğusunda Filipin Denizi'ne kadar uzanan bir adadır. Kuzeyde Çin, batıda Çin'in kara bölgesi, güneyde Filipin Denizi ile komşudur. Tayvan, Asya kıtasında yer alan bir adadır.
Tayvan'ın nüfusu, yaklaşık olarak 23 milyon kişidir. Bu, adanın etnik çeşitliliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.
Tayvan'ın resmi para birimi Yeni Tayvan Doları'dır (TWD). Yeni Tayvan Doları, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.
Tayvan'ın resmi dili Mandarin Çincesi'dir. Ancak, Hokkien, Hakka ve yerli diller de yaygın olarak konuşulmaktadır.
Tayvan, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.
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