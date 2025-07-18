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TED Üniversitesi Global Başarı Elde Etti

TED Üniversitesi Global Başarı Elde Etti
18.07.2025 17:51
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TEDÜ, WURI 2025'te 'Öğrenci Desteği' kategorisinde dünyada 23'üncü sıraya yükseldi.

TED Üniversitesi (TEDÜ), WURI 2025 sıralamasında 1.350 üniversite arasından 'Öğrenci Desteği ve Katılımı' kategorisinde dünyada 23'üncü sıraya yükselerek global bir başarıya imza attığını duyurdu. Dr. Hakan Emekci'nin 'Üniversite Katılımını Artırmak İçin Devrim Niteliğinde Sohbet Robotu' adlı projesinin, bu başarıda önemli bir rol oynadığı aktarıldı.

TEDÜ, yükseköğretim kurumlarının sanayi ve topluma gerçek katkılarını değerlendiren WURI (World University Rankings for Innovation | Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması) kapsamında önemli bir global başarıya imza attığını duyurdu. 'Öğrenci Desteği ve Katılımı (Student Support and Engagement)' kategorisinde dünyanın en iyi 23'üncü üniversitesi seçilen TEDÜ, 1.350 üniversite arasında ilk 100'de yer aldı.

TED Üniversitesi'nin başarısında, Öğretim Üyesi Dr. Hakan Emekci'nin 'Üniversite Katılımını Artırmak İçin Devrim Niteliğinde Bir Sohbet Robotu' (A Revolutionary Chatbot for Enhancing University Engagement) adlı projenin önemli bir rol oynadığı aktarıldı. Proje sayesinde TEDÜ, öğrenci destek sistemleri ve üniversite-öğrenci etkileşimini artırmada global düzeyde örnek gösterildiği bildirildi.

'YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ KALİTE ODAKLI EĞİTİM ANLAYIŞINI YANSITIYOR'

TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, WURI 2025'te elde edilen başarının üniversitenin yenilikçi ve öğrenci odaklı vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Uluslararası alanda böylesine değerli bir sıralamada hem üniversitemizi hem de ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, yalnızca bir ödül değil, TED Üniversitesi'nin yıllardır sistemli olarak sürdürdüğü kalite odaklı eğitim anlayışının bir yansımasıdır. Nitekim, geçtiğimiz yıllarda Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Öğrenci Memnuniyeti Araştırmalarında da ülkemizin en yüksek memnuniyet oranlarına sahip üniversitelerinden biri olduk. Öğrencilerimize pozitif ve destekleyici bir akademik ortam sunmak, onların çok boyutlu gelişimlerini merkeze almak, TEDÜ'nün temel önceliği olmuştur.

Bugün WURI'de ilk 100'e girmemiz ve 'Öğrenci Desteği ve Katılımı' kategorisinde dünyada 23'üncü sırada yer almamız, bu yaklaşımın uluslararası ölçekte de takdir gördüğünün en somut göstergesidir. Başta değerli hocamız Dr. Hakan Emekci olmak üzere, emeği geçen tüm akademisyen ve yöneticilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. TEDÜ'de yakaladığımız bu başarılar, bir şans ya da tesadüf değil, planlı ve kolektif bir çabanın eseridir."

Üniversitelerin topluma ve öğrencilerine sağladığı gerçek katkıların esas alındığı WURI'nin 2025 yılı sonuçları, Filipinler'in Dumaguete City kentinde düzenlenen 5'inci Hansa Ligi Üniversiteleri Konferansı'nda açıklandı. 'Öğrenci Desteği ve Katılımı' kategorisi, üniversitelerin öğrencilerine sunduğu akademik, sosyal ve kişisel destekleri ile öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımını artırmaya yönelik çalışmaları kapsıyor. Bu kategoride üniversiteler; rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden öğrenci kulüpleri ve topluluklarına, teknolojik yeniliklerle desteklenen öğrenci deneyimlerinden krize yanıt veren destek mekanizmalarına kadar geniş bir yelpazede öğrenci odaklı uygulamaları açısından değerlendiriliyor. Üniversitelerin yalnızca akademik başarılarını değil, öğrencinin tüm yönleriyle gelişimini ve üniversite deneyimini ne kadar desteklediğini ölçen kategorinin, uluslararası alanda öğrenci odaklı en prestijli kategorilerden biri olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Finans, Dünya, Son Dakika

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