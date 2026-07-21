Etik değerler eğitimi - Son Dakika
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Etik değerler eğitimi

Etik değerler eğitimi
21.07.2026 16:14  Güncelleme: 16:17
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, etik kültürünü yaygınlaştırmak için 1067 personele 'Kamuda Etik Değerler ve İlkeler' eğitimi verdi. Eğitimde şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri vurgulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kurum genelinde etik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin 67 personele "Kamuda Etik Değerler ve İlkeler" eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilen eğitim, Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdür Vekili ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Etik Eğitmeni Erkan Ilgaz tarafından verilen, iki oturum halinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında personele kamusal etik değerlerden, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruluş amacına kadar birçok konuda bilgi verildi.

Şeffaf ve hesap verebilir hizmet anlayışı

Eğitimle personelin kamu hizmetlerini halka hizmet bilinciyle yürütmesi, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön planda tutması amaçlandı. Hizmet alan vatandaşlar ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerde nezaket ve saygının güçlendirilmesinin yanı sıra sosyal medya ve yapay zeka kullanımında dikkat edilmesi gereken etik kurallar konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kamu etiği ve etik değerler ele alındı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından belirlenen; "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri", "Yerel Yönetim Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri", "Kamu Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımında Gözetmesi Gereken Temel İlkeler" ve "Yapay Zeka Sistemlerinin Kullanımında Kamu Görevlilerinin Uyması Gereken Etik Davranış İlkeleri" katılımcılara aktarıldı. Ayrıca Kurul tarafından verilen etik ihlal kararlarından örnekler incelendi.

Kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkeler, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nca düzenlenecek eğitimlerle personele aktarılmaya devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Son Dakika

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