Tekirdağ\'da İklim Münazaraları finalinde şampiyon okullar belli oldu

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerde çevre bilinci ve iklim farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen İklim Münazaraları'nın il finalleri tamamlandı. Ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Tekirdağ genelindeki okullardan öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği İklim Münazaraları, gençlerin iklim değişikliği, çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması gibi güncel konular üzerinde fikir üretmelerine ve münazara kültürü kazanmalarına katkı sağladı. İl genelinde yapılan eleme ve değerlendirme süreçlerinin ardından başarılı olan takımlar finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik ile Tekirdağ Çevre, Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Meral Arsu katıldı. Törende öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen protokol üyeleri, yarışmaya katılan tüm öğrencileri gösterdikleri başarı ve duyarlılıktan dolayı tebrik etti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının günümüzün en önemli küresel meseleleri arasında yer aldığını belirterek, gençlerin bu konulara yönelik farkındalık geliştirmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Atik, öğrencilerin çevre ve iklim konularına ilişkin duyarlılıklarının geleceğin sürdürülebilir dünyasının inşasında önemli bir rol oynayacağını ifade ederek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaokul kategorisinde Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu il birincisi olurken, lise kategorisinde Tekirdağ Anadolu Lisesi birincilik elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik ile Tekirdağ Çevre, Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Meral Arsu tarafından takdim edildi. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ