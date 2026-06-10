Tercan'da Yılsonu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Tercan'da Yılsonu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tercan\'da Yılsonu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
10.06.2026 09:18
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu şenliği, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişimlerinin önemini vurgulayarak, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu şenliği öğrencilerin hazırladığı renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, öğrencilerin yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de gelişim göstermelerinin önemine dikkat çekti.

Şenliğin hazırlanmasında emeği bulunan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkür eden Kalkan, bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüven kazanmalarına ve yeteneklerini sergilemelerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kalkan ayrıca etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, okul müdürleri ve ilçe sakini Hakan Çakıcı'ya teşekkürlerini iletti.

Okul Müdürü Fatma Kara de yaptığı konuşmada, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek katkı sunanlara şükranlarını sundu.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Tercan'da Yılsonu Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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