Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıflar Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıflar Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni gezdi

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Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıflar Sarıgöl Etnografya Müzesi\'ni gezdi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. SADER Başkanı Salih Yapıcı eserlerin kullanım amaçlarını ve tarihi süreçlerini anlattı; öğrenciler eski günlük araç-gereçleri inceledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek ilçenin tarihi ve kültürel geçmişine yolculuk yaptı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Armağan Karadağ rehberliğinde Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. İlçenin köklü tarihini ve kültürünü yakından tanımak amacıyla düzenlenen gezide minik öğrenciler, Sarıgöl'ün geçmişini yansıtan tarihi eserleri ve eski dönemlerde günlük yaşamda kullanılan araç-gereçleri inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında SADER Başkanı Salih Yapıcı, sergilenen eserlerin kullanım amaçları ve tarihi süreçleri hakkında öğrencilere detaylı anlatımlarda bulundu. Eserleri ilgiyle inceleyen öğrenciler, merak ettikleri konuları sorarak bilgi dağarcıklarını zenginleştirdi.

Yeni neslin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine vurgu yapan SADER Başkanı Salih Yapıcı, "Öğrencilerimiz için müzemiz her zaman kapılarını açmaktadır. Amacımız, yeni neslimizin geçmişimizin ayak izlerini öğrenmelerini sağlamaktır. Gezi sırasında öğrencilerimizin sorularını cevaplayarak meraklarını giderdik. Son derece faydalı bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasla buluşan minik öğrenciler, unutulmaz bir deneyimin ardından müze ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İHA
Hüseyin GümüşlüKültür SanatSarıgölManisaEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıflar Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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