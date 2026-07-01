TOGÜ\'de Yatırımlar ve Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kampüste devam eden yatırım ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapımı süren projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve çalışmaların üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirerek öğrencilere daha nitelikli bir eğitim ortamı sunacağını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite kampüsünde devam eden çalışmalar ile yapımı süren projeleri yerinde inceledi. Kampüs genelinde gerçekleştirilen inceleme programına ilk olarak kuruyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçların kontrollü kesim çalışmalarının yapıldığı alandan başlayan Rektör Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde, kampüsün doğal dokusunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürülen bakım faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi. Daha sonra TOGÜ Mutfak binasında devam eden çalışmaları inceleyen Prof. Dr. Fatih Yılmaz, teknik ekipten son durum hakkında bilgi alarak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında üniversitenin Süt İşleme Tesisi'ni de ziyaret eden Rektör Yılmaz, tesiste yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. İnceleme programının son durağında ise yapımı devam eden Hukuk Fakültesi binası ile çevresindeki düzenleme çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Yılmaz, projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı. Kampüs genelindeki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Yılmaz, üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların ve çevre düzenleme çalışmalarının öğrenciler ile akademik ve idari personele daha modern ve nitelikli bir eğitim ortamı sunacağını belirtti. Yılmaz, projelerin belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - TOKAT