TOGÜ'de Yatırımlar ve Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGÜ'de Yatırımlar ve Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor

TOGÜ\'de Yatırımlar ve Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor
01.07.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, kampüsteki projeleri yerinde inceledi, ilerlemenin planlandığı gibi olduğunu belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kampüste devam eden yatırım ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapımı süren projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve çalışmaların üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirerek öğrencilere daha nitelikli bir eğitim ortamı sunacağını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite kampüsünde devam eden çalışmalar ile yapımı süren projeleri yerinde inceledi. Kampüs genelinde gerçekleştirilen inceleme programına ilk olarak kuruyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçların kontrollü kesim çalışmalarının yapıldığı alandan başlayan Rektör Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde, kampüsün doğal dokusunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürülen bakım faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi. Daha sonra TOGÜ Mutfak binasında devam eden çalışmaları inceleyen Prof. Dr. Fatih Yılmaz, teknik ekipten son durum hakkında bilgi alarak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında üniversitenin Süt İşleme Tesisi'ni de ziyaret eden Rektör Yılmaz, tesiste yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. İnceleme programının son durağında ise yapımı devam eden Hukuk Fakültesi binası ile çevresindeki düzenleme çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Yılmaz, projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı. Kampüs genelindeki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Yılmaz, üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların ve çevre düzenleme çalışmalarının öğrenciler ile akademik ve idari personele daha modern ve nitelikli bir eğitim ortamı sunacağını belirtti. Yılmaz, projelerin belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fatih Yılmaz, Eğitim, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TOGÜ'de Yatırımlar ve Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:28:57. #7.13#
SON DAKİKA: TOGÜ'de Yatırımlar ve Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.