Trabzon\'da LGS Heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Trabzon'da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Geleceklerini şekillendirecek önemli sınavlardan biri olan LGS'de öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi.

Kent genelindeki sınav merkezlerinde yoğunluk sabah saatlerinden itibaren başladı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle okullara gelen öğrenciler, görevlilerin kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Sınav öncesinde bazı öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler çocuklarına başarı dileklerinde bulundu.

Sınavın başlamasıyla birlikte öğrenciler soruları yanıtlamak için sınıflarda ter dökerken, veliler okul bahçeleri ve çevresindeki gölgelik alanlarda beklemeyi tercih etti. - TRABZON