TÜBİTAK 1001 desteği kazanan iklim projesinde Faruk Urak araştırmacı olarak yer aldı - Son Dakika
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TÜBİTAK 1001 desteği kazanan iklim projesinde Faruk Urak araştırmacı olarak yer aldı

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TÜBİTAK 1001 desteği kazanan iklim projesinde Faruk Urak araştırmacı olarak yer aldı
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Bitlis Eren Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ın araştırmacı olarak yer aldığı iklim ve tarım odaklı proje, TÜBİTAK 1001 desteği kazandı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Urak'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ın araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Tarımsal ekonomi ve iklim değişikliği odaklı çalışmalara katkı sağlaması beklenen "İklim Riskine Davranışsal Adaptasyon: Algılanan Şoklar, Ürün Çeşitlendirme ve Çiftlik Gelir İstikrarı" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 değerlendirmelerini başarıyla tamamlayarak destek hakkı elde etti. Elde edilen başarıyla ilgili bir tebrik mesajı yayımlayan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Rektör Elmastaş, üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmaların hem bölge tarımına hem de akademinin gelişimine sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Eren ÜniversitesiTübitakEkonomiBitlisEğitimRektörTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: TÜBİTAK 1001 desteği kazanan iklim projesinde Faruk Urak araştırmacı olarak yer aldı - Son Dakika
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