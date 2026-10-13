TÜBİTAK 4006 Ödülü'nde Türkiye birincisi Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi oldu - Son Dakika
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TÜBİTAK 4006 Ödülü'nde Türkiye birincisi Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi oldu

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TÜBİTAK 4006 Ödülü\'nde Türkiye birincisi Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi oldu
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü'nde Türkiye birinciliğini Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi elde etti. Okul 100 bin TL nakdi ödül ve plaket kazanırken, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Okul, bu başarıyla birlikte 100 bin TL nakdi ödül ve plaket almaya hak kazandı. Ödül töreninin 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenleneceği, 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu önemli başarıda emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti.

Kaynak: İHA
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