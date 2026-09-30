TÜİK'e göre Sivas'ta muhtemel eğitim süresi 17,5 yılla Türkiye'deki süreyi geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025'te 16,8 yıl olarak hesaplanırken Sivas'ta bu süre 17,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta ilkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.