TÜİK'e göre Sivas'ta muhtemel eğitim süresi 17,5 yılla Türkiye'deki süreyi geçti

TÜİK'e göre Sivas'ta muhtemel eğitim süresi 17,5 yılla Türkiye'deki süreyi geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK, 2025 Muhtemel Eğitim Süresi verilerini yayımladı; ilkokula başlama çağındaki bireyin eğitimde geçirmesi muhtemel süre Türkiye'de 16,8, Sivas'ta 17,5 yıl hesaplandı. Sivas'ta ortaöğretimi tamamlamaya kadar bu süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde 1,5 yıl olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" verilerini yayımladı.
Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025'te 16,8 yıl olarak hesaplanırken Sivas'ta bu süre 17,5 yıl olarak kayıtlara geçti.
Sivas'ta ilkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.
Kaynak: İHA
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