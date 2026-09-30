TÜİK'e göre Sivas'ta muhtemel eğitim süresi 17,5 yılla Türkiye'deki süreyi geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK'e göre Sivas'ta muhtemel eğitim süresi 17,5 yılla Türkiye'deki süreyi geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2025 Muhtemel Eğitim Süresi verilerini yayımladı; ilkokula başlama çağındaki bireyin eğitimde geçirmesi muhtemel süre Türkiye'de 16,8, Sivas'ta 17,5 yıl hesaplandı. Sivas'ta ortaöğretimi tamamlamaya kadar bu süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde 1,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025'te 16,8 yıl olarak hesaplanırken Sivas'ta bu süre 17,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta ilkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuTürkiyeGüncelEğitimSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
17:49
’’Hakemler Dosyası’’ soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
''Hakemler Dosyası'' soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
16:44
İşte İsrail’e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:05:04. #.0.2#
SON DAKİKA: TÜİK'e göre Sivas'ta muhtemel eğitim süresi 17,5 yılla Türkiye'deki süreyi geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei