Türk Eğitim-Sen üyeleri resen görevlendirmeleri 2026-2027 sonuna kadar yapmayacak - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen üyeleri resen görevlendirmeleri 2026-2027 sonuna kadar yapmayacak

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Türk Eğitim-Sen üyeleri resen görevlendirmeleri 2026-2027 sonuna kadar yapmayacak
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Türk Eğitim-Sen, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların ihtiyaç bulunmayan okullara resen geçici görevlendirilmesine tepki gösterdi. Sendika görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğunu belirterek üyelerinin görevlendirmeleri 2026-2027 sonuna kadar yerine getirmeyeceğini bildirdi.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların resen geçici görevlendirmelerine ilişkin alınan karara tepki göstererek, üyelerinin söz konusu görevlendirmeleri yerine getirmeyeceğini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların norm kadro ihtiyacı ve fiili ihtiyacı bulunmayan okullara resen geçici görevlendirilmesine tepki gösterilerek, söz konusu uygulamalara karşı eylem kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar hukuka aykırı resen geçici görevlendirmeleri yerine getirmeyecek. Eylem kararımızı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sürdüreceğiz. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında rehber öğretmenlerin/psikolojik danışmanların resen geçici görevlendirilmesine ilişkin önemli bir karar aldık. Bu kapsamda MEB'e bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenci sayısı ve kurum türü kriterlerini taşımayan, norm kadro ihtiyacı ve fiili ihtiyacı bulunmayan okullara ve kadrosunun bulunduğu okul dışında farklı okul ve kurumlara rehber öğretmenlerin/psikolojik danışmanların resen görevlendirilmesine tepki gösterdik. Rehber öğretmenlerin/psikolojik danışmanların resen görevlendirilmelerinin rehberlik hizmetinin doğasında bulunan süreklilik, gizlilik ve güven ilkelerini zedelediğini vurguladık. Söz konusu uygulamanın Anayasa'nın 18. maddesinde güvence altına alınan angarya yasağına ve kamu yararı ilkelerine de açıkça aykırılık teşkil ettiğini ifade ettik. Tüm bu nedenlerle Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda hukuka aykırı geçici görevlendirmelere karşı üyelerimizi korumak amacıyla eylem kararı aldık. Bu kapsamda Türk Eğitim-Sen üyelerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı sonuna kadar söz konusu hukuka aykırı geçici görevlendirmeleri yerine getirmemesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen üyeleri resen görevlendirmeleri 2026-2027 sonuna kadar yapmayacak - Son Dakika
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