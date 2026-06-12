Türk Öğretmenler Uluslararası Çevre Ödüllerini Kazandı

Danimarka merkezli Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) Türkiye temsilcisi TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen çevre eğitimi programları kapsamında Türkiye'den 17 öğretmen, uluslararası ödül ve özel takdire layık görüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerle birlikte yürütülen çevre projeleri, uluslararası ödüle layık görüldü. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen çevre eğitimi programları kapsamında Uluslararası Ders Planı Yarışması birincilik ödülü de Türkiye'ye geldi. Ankara'dan Antalya'ya, İzmir'den İstanbul'a uzanan başarı, Türkiye'den çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürütülen eğitim çalışmalarını uluslararası alana taşıdı. 8 ildeki 12 okulda gerçekleştirilen örnek uygulamalar, Türk eğitimcilerin küresel ölçekte dikkat çeken sonuçlar üretebildiğini ortaya koydu. Türk öğretmenler, çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve öğrenci katılımını merkeze alan çalışmalarıyla uluslararası jüri tarafından ödüllendirildi.

FEE Öğretmen Ödülü'nün 5'i Türkiye'ye

FEE Öğretmen Ödülü'nün 5'i Türkiye'den öğretmenlere verildi. Türk öğretmenler, ödüle layık görülen eğitimcilerin yaklaşık üçte birini oluşturarak, uluslararası başarıya imza attı. FEE Öğretmen Ödülü'ne layık görülen isimler arasında 5 Türk öğretmenin yer alması, Türkiye'nin çevre eğitimi alanındaki güçlü çalışmalarını ve öğretmenlerin sürdürülebilirlik konusundaki nitelikli uygulamalarını uluslararası ölçekte öne çıkardığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra dünyanın 101 ülkesinde uygulanan FEE programları kapsamında düzenlenen Uluslararası Ders Planı Yarışması'nda da birincilik ödülü, Türk öğretmen Gülgün Kaynakçı'nın hazırladığı ders planına verildi. Yarışmada 11 öğretmen daha hazırladıkları çalışmalarla Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü. Böylece Türkiye, FEE Eğitim Ödülleri 2025-2026 kapsamındaki hem FEE Öğretmen Ödülleri'nde hem de Uluslararası Ders Planı Yarışması'nda elde ettiği başarılarla çevre eğitimi alanındaki güçlü konumunu uluslararası düzeyde bir kez daha ortaya koydu.

"Beslenmenin Senfonisi: Gıda Sisteminin Sesini Dinlemek" projesine birincilik

Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Gülgün Kaynakçı, "Beslenmenin Senfonisi: Gıda Sisteminin Sesini Dinlemek" başlıklı çalışmasıyla Uluslararası Ders Planı Yarışması'nın birincisi oldu. FEE Öğretmen Ödülü'ne layık görülen isimler arasında ise Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul'dan eğitimciler yer aldı. Okullarda Orman Programı kapsamında Mehmetçik Anaokulu'ndan Derya Vural (Ankara), Cumhuriyet Anaokulu'ndan Sinem Değirmenci (Mersin) ve Mezitli Anaokulu'ndan Yasemin Erdoğan (Mersin) ödül aldı.

Eko-Okullar Programı kapsamında ise ITEV Yücel Tonguç Ortaokulu'ndan Demet Alıcıgüzel (İzmir) ile Karagözyan Ermeni Ortaokulu'ndan Silvia Dağcı Duman (İstanbul) Uluslararası Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü. Eko-Okullar Programı kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Gündüz Bakımevi'nden Burçin Çulha (Kocaeli), Bahçeşehir Koleji Anaokulu'ndan Burcu Özparpucu Dilek (Muğla), Özel TED Ege İlkokulu'ndan Emine Öztürk (Aydın), Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu'ndan Minire Yıldız, Serkan Aktaş ve Şeyma Nur Gözübüyük (Antalya) ile Özel Işıkkent İlkokulu'ndan Pınar Köse Metin, Cansu İnel ve Hatice Sezer (İzmir) ödüle layık görüldü.

Okullarda Orman Programı kapsamında ise Çekmeköy Tabiat Okulu öğretmenleri Fatma Nuray Hıncal ve Ayşenur Demir (İstanbul), Özel Takdir Ödülü almaya hak kazandı. Ödül Getiren Projeler Uluslararası jüri tarafından ödüllendirilen çalışmalar, sürdürülebilir gıda sistemleri, mevsimsel beslenme, kompostlama, yağmur suyu hasadı, sürdürülebilir tarım ve sıfır atık uygulamaları gibi başlıklara odaklandı. Projeler, öğrencilerin çevresel sorunları tanımasını, çözüm üretmesini ve günlük yaşamlarında sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmesini sağlayan uygulamalarıyla öne çıktı. - ANKARA