Türkiye Yüzyılı Eğitim Kitabı Yayımlandı - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Eğitim Kitabı Yayımlandı

Türkiye Yüzyılı Eğitim Kitabı Yayımlandı
24.07.2026 09:50
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Türkiye'den 15 eğitimci-yazar, 1. ve 2. sınıflar için farklılaştırılmış etkinlikler kitabı hazırladı.

Türkiye'nin 6 farklı şehrinden 15 eğitimci-yazarın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlere destek olmak amacıyla hazırladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile 1. ve 2. Sınıflar İçin Farklılaştırılmış Etkinlikler" adlı kitap yayımlandı.

Kitabın organizasyonunu Samsun Bafra Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy üstlenirken, çalışmaya Samsun'dan Yusuf Ozan Pısıl ve Nurcan Güner Özgür, Kayseri'den Hatice Okuyucu, Gürcü Çopuroğlu, Hacer Çiftçi, Müjgan Özcan, Şenay Erbaş ve Duygu Akyol, Mersin'den Hikmet Bali Salik, Ankara'dan Nursel Öndar, Konya'dan Tuğrul İpek, İstanbul'dan Sibel Vala Ölmez ile Şengül Karakaşoğlu ve İzmir'den Elif Erdoğan eğitimci-yazar olarak katkı sundu.

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen eğitimciler tarafından hazırlanan kitapta, 1. ve 2. sınıf düzeyindeki öğrenciler için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun, farklılaştırılmış etkinlik örnekleri yer alıyor. Eserin, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını desteklemesi ve eğitim süreçlerine katkı sunması amaçlanıyor.

Yazarlar ortak açıklamalarında, çalışmanın tamamen gönüllülük esasıyla hazırlandığını belirterek, "Herhangi bir maddi karşılık beklemeden ortaya koyduğumuz bu kitabın, öğrenme-öğretme sürecine yenilikçi bir bakış açısı kazandıracağına, öğretmenlerimize ilham vereceğine ve öğrencilerimizin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimciler, kitabın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda görev yapan öğretmenler için önemli bir başvuru kaynağı olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Türkiye Yüzyılı Eğitim Kitabı Yayımlandı - Son Dakika

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