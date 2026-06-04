Türkiye'de milyonlarca gençne eğitimde ne de işte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de milyonlarca gençne eğitimde ne de işte

Türkiye\'de milyonlarca gençne eğitimde ne de işte
04.06.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolojik Danışman Gülşen Topla, Türkiye'de sayıları milyonları bulan ve "NEET" olarak tanımlanan gençlerin yalnızca ekonomik değil, psikolojik ve sosyal açıdan da ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

NEET GENÇLERİN SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Klinik Psikolog Metin Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı 'İyilik İyileştirir' programına konuk olan Psikolojik Danışman Gülşen Topal, ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan 18-29 yaş arası gençleri kapsayan "NEET" grubuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Topla, Türkiye'de yaklaşık 5-6 milyon gencin herhangi bir işte çalışmadığını veya eğitim hayatında yer almadığını belirterek, bazı gençlerde işsizlik süresinin 8-10 yıla kadar uzayabildiğini ifade etti. 

MESLEK SAHİBİ OLMAK SADECE GELİR ELDE ETMEK DEĞİL

Meslek edinmenin yalnızca para kazanmak anlamına gelmediğini vurgulayan Topal, genç yetişkinlik döneminin en önemli gelişim görevlerinden birinin meslek sahibi olmak olduğunu söyledi. Üniversite diplomasının günümüzde tek başına yeterli olmadığını belirten Topal, ailelerin "Biz sana bakarız, çalışmasan da olur" yaklaşımının gençlerin NEET olma riskini artırdığını kaydetti.

KÜÇÜK ADIMLARLA HAYATA DÖNÜŞ MÜMKÜN

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında NEET oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğu belirten Topal, uzun süredir eğitim ve iş hayatından uzak kalan gençlerin yeniden topluma kazandırılabilmesi için küçük ama sürdürülebilir adımlarla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye'de milyonlarca gençne eğitimde ne de işte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

15:39
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:54:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'de milyonlarca gençne eğitimde ne de işte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.