UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu Yapıldı
18.05.2026 15:26
29. Dönem Genel Kurulu, Bakan Tekin başkanlığında Ankara'da toplandı; Anadolu Üniversitesi seçildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde gerçekleştirildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in başkanlığında gerçekleştirilen genel kurula önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Genel Kurul üyeleri ve Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç katılım sağladı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliğinin 14. maddesi kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurulda, 2026-2030 yılları arasında görev yapacak 29. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile 30. Dönem Genel Kurul Üyeleri belirlendi. Yapılan seçimler sonucunda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 30. Dönem Genel Kurul Üyeliğine seçildi.

Genel Kurulun sabah oturumunda Milli Eğitim Bakanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul Başkanı Yusuf Tekin başkanlığında Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divanda Cengiz Mete ve Prof. Dr. Mustafa Safran divan üyesi, Fatoş Altunç ile Doç. Dr. Ahmet Erman Aral ise katip olarak görev aldı.

Genel Kurul kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz tarafından dört yıllık faaliyetlere ilişkin başkanlık sunumu ve raporları paylaşılırken, Denetim Kurulu adına Ayhan Yıldız tarafından bütçe ve denetim kurulu raporları sunuldu. Öğleden sonraki oturumda ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten başkanlığında 30. Dönem Genel Kurul üyelik seçimleri gerçekleştirildi. Gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimler sonucunda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun 30. Dönem Genel Kurulunda temsil edilme hakkı kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

