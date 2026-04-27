Üniversite hayaline Yıldırım desteği

27.04.2026 16:01  Güncelleme: 16:02
Yıldırım Belediyesi, üniversite hayali kuran öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi ve Karapınar Gençlik Merkezi Kütüphanesi'nde aynı anda düzenlenen YKS deneme sınavına 508 öğrenci katıldı. Gerçek sınav atmosferine uygun şekilde organize edilen deneme sayesinde öğrenciler hem bilgi düzeylerini ölçme hem de sınav stresini yönetme imkanı buldu.

Eğitimin bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Eğitim, bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Gençlerimizin hayallerine giden yolda onların yanında oluyor ve imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu doğrultuda kütüphanelerimizde sunduğumuz ücretsiz kaynaklar, etüt alanları, danışmanlık hizmetleri ve deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Onların elde edeceği her başarı, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Gençlerin hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Fener taraftarına Asensio şoku Fener taraftarına Asensio şoku
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Musaba: İstanbul’daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz
Bursa’da tarihi akşam, timsah 1. Lig’e geri döndü Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı
Tedesco’dan kadro tercihi hakkında açıklama Tedesco'dan kadro tercihi hakkında açıklama

16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
