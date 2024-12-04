Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası - Son Dakika
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Eğitim

Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası

Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında yer alan bir şart tartışmaları beraberinde getirdi. Altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olan Cüneyt Akı'nın eşi Özlem Akı'nın hazırladığı tezin alım şartında yer alması ''torpil'' iddialarını ortaya çıkardı.

04.12.2024 10:12
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında yer alan bir detay dikkat çekti. Dekan Cüneyt Akı'nın eşinin yazdığı tezin başlığına kadar aynı olan ilan, "Kişiye özel kadro mu açılıyor?" iddialarını yeniden başlattı.

İlanda altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olan Cüneyt Akı'nın eşi Özlem Akı'nın tarif edildiği öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre, dekanın eşi "Dijitalleşme süreci açısından Türkiye'de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları" adlı tez hazırlamıştı. Resmi ilanda da üniversiteye alınacak öğretim üyesinde "Dijitalleşme Sürecinde Türkiye'de Üst Kademe Kamu Yöneticilerini Yetiştirme Politikaları Alanında Çalışmalar Yapmış Olma" şartı aranacağı belirtildi.

Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası

İLANDAKİ ŞARTLA DEKAN EŞİNİN TEZ BAŞLIĞI AYNI

İlandaki şart ile dekanın eşinin tez başlığının birebir aynı olduğu görüldü. Özlem Akı'nın eşi Cüneyt Akı, 26 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dekan olarak atanmıştı. Dekan Cüneyt Akı'nın eşi "Dijitalleşme süreci açısından Türkiye'de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları" üzerine 2023 yılında tez hazırlamıştı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne 30 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile 2 öğretim elemanı ve 17 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. İlandaki şartlar ise 'Kişiye özel' tartışması yarattı.

3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversitede dekandan eşine özel kadro iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Zafer Aşık:
    şaşıran var mı? imam , cemaat!!! Yukarılarda işler hep böyle dönüyor anlaşılan.... 19 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    kanka aynısını yazma, hoca anlamasın 15 0 Yanıtla
  • Ayhan Cansever:
    yok canım olur mu kişiye özel 14 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    hala iddia diyorlar. Herşey ortada akp zihniyeti her yerde 10 0 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin:
    Utanmaz rezil 4 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Şimdi anladınızmı neden bazıları ekepeyi deli gibi savunuyor her zaman söylüyorum MAKARNA KÖMÜR TORPİL DÜRÜM AYRAN 100 tl çiler olduğu sürece ülke felakete doğru hızla gidiyor 2 0 Yanıtla
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