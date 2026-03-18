Üniversitelerde geleceğin yetkinliklerine uygun eğitim modeli yaygınlaşıyor

18.03.2026 13:02
Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, eğitim anlayışının hızla değiştiğini belirterek, artık sadece öğrenciye destek vermenin yeterli olmadığını, eğitimin öğrencilerin farklı ihtiyaçları ve hedeflerine göre yeniden şekillendiğini söyledi. Uluslararası çalışmaların da daha esnek ve kapsayıcı modellerin öne çıktığını gösterdiğini ifade etti.

World Economic Forum'un yayımladığı rapora göre önümüzdeki dönemde analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık, teknolojiyi doğru kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme becerileri daha da önem kazanacak. Bu tablonun, öğrencinin ilgi alanlarını keşfedebileceği, farklı alanlarda kendini geliştirebileceği daha zengin eğitim ortamlarının önemini ortaya koyduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, üniversitenin yaklaşımın Türkiye'deki savunucularından biri olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yükseköğretimde bakış açısının da bu yönde değiştiğini söyledi. Prof. Dr. Baba, "Artık asıl soru, öğrenciyi mevcut yapıya nasıl uyduracağımız değil; öğrencinin kendi geleceğini planlayabileceği bir eğitim ortamını nasıl güçlendireceğimiz. Yeni dönemde üniversiteler, bilgi aktarmanın ötesinde, öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkaran ve onu hayata ve iş dünyasına hazırlayan yapılar olarak öne çıkıyor" dedi.

"HER ÖĞRENCİ AYNI DEĞİL"

Prof. Dr. Baba, "Üniversite hayatının en temel gerçeği, öğrencilerin birbirinden farklı olmasıdır. Kimisi dinleyerek daha iyi öğrenir, kimisi yazarak; kimisi yalnızca derslerine odaklanır, kimisi eğitimini çalışarak sürdürür. Öğrencilerin sosyal koşulları, ilgi alanları ve beklentileri de bu farklılığı belirleyen önemli unsurlar arasındadır.Bazı öğrenciler düşüncelerini konuşarak daha iyi aktarır, bazıları yazılı anlatımda daha başarılıdır. Kimi yalnızca akademik çalışmaya odaklanır, kimi eğitimini çalışarak sürdürür. Bu farklılıklar istisna değil, üniversite hayatının doğal bir parçasıdır. Eğitim sistemi de bu gerçeği dikkate almalıdır. Bu yaklaşım, öğrencinin yalnızca bilgiyi alan değil, öğrenme sürecine aktif olarak katılan bir özne olduğu üniversite anlayışını güçlendiriyor. Öğrencinin kendini sürecin parçası olarak gördüğü ortamlarda motivasyonun ve akademik katılımın daha güçlü olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE YETKİNLİKLERİN ARTAN ÖNEMİ

OECD ve World Economic Forum verilerinin, iş dünyasının beklentilerinin hızla değiştiğini ortaya koyduğunu kaydeden Prof. Dr. Baba, "Günümüzde yalnızca meslek bilgisine sahip olmak yeterli görülmüyor; farklı alanlarda düşünebilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, teknolojiyi etkin kullanan ve öğrenmeye açık bireyler öne çıkıyor. Bu tablo, üniversitelerin öğrencileri bu becerilerle desteklemesinin önemini daha da görünür hale getiriyor. Bu becerilerin gelişmesi, öğrencinin eğitimle gerçek hayat arasında anlamlı bir bağ kurmasını da kolaylaştırıyor. Böylece öğrenme sürecine katılım ve motivasyon daha güçlü hale geliyor" dedi.

Bu durumun, yükseköğretimde eğitimin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda ele alınmasını gerekli kıldığını söyleyen Prof. Dr. Baba, "Asıl rekabet avantajı, bireyin değişime uyum sağlayabilme ve yeni değerler üretebilme gücüdür. Öğrenci, hangi seçeneklerin önünde olduğunu bildiğinde öğrenme daha güçlü hale gelir. Esneklik eğitimin kalitesini düşürmez; aksine eğitimi daha sağlam kılar" diye konuştu.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AKADEMİK YAPILAR

Prof. Dr. Baba, "Geleceğini planlayabilen bir öğrenci için üniversitenin yol gösterici ve esnek bir yapıya sahip olması giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu anlayış, öğrencinin sorumluluk almasını ve kendi akademik yolunu bilinçli biçimde şekillendirmesini destekliyor. Beklentiler açık olduğunda ve kurallar net biçimde belirlendiğinde esneklik kaliteyi zayıflatmaz. Aksine öğrencinin sorumluluk almasını ve bilinçli tercihler yapmasını sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

"ANAHTAR KELİME: AİT HİSSETMEK"

Aidiyetin başarının sonucu değil, temeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Baba, "Veriler, üniversiteyi bırakma nedenleri arasında bireysel ve sosyal etkenlerin yanı sıra, öğrencinin kendini üniversiteye ait hissedememesinin de önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Üniversiteyle güçlü bir bağ kuramayan öğrencilerin eğitim sürecinden kopma riskinin daha yüksek olduğu görülüyor. Buna karşılık, öğrencinin kendini üniversiteye ait hissettiği ortamlarda hem akademik başarının hem de motivasyonun arttığı dikkat çekiyor. Aidiyet, başarıdan sonra ortaya çıkan bir duygu değildir. Öğrenci kendini sistemin dışında değil, onun doğal bir parçası olarak gördüğünde öğrenme kalıcı hale gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı’nın son sağlık durumu Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı'nın son sağlık durumu
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’nı garantiledi A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nı garantiledi

13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:23
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
