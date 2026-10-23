Vali Akbıyık, Muğla\'daki eğitim yatırımlarının takvimde tamamlanmasını istedi

Muğla genelinde devam eden ve planlanan eğitim yatırımları, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen Milli Eğitim Yatırımları Toplantısı'nda ele alındı.

Toplantıda, il genelinde yapımı devam eden okul binaları, güçlendirme çalışmaları ve yeni eğitim tesislerine ilişkin son durum değerlendirildi. Yatırımların fiziki ve mali gerçekleşme oranlarının ayrıntılı şekilde incelendiği toplantıda, projelerin ilerleyişi ve tamamlanma süreçleri üzerinde duruldu.

Öğrencilerin çağın gereklerine uygun, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesinin önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, devam eden yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Vali Akbıyık, eğitim yatırımlarının hayata geçirilmesinde görev alan tüm birimlere ve personele çalışmalarında başarılar diledi.