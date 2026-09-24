Van Çatak'ta İlköğretim Haftası, Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlandı - Son Dakika
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Van Çatak'ta İlköğretim Haftası, Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlandı

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Van Çatak\'ta İlköğretim Haftası, Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlandı
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Van Çatak'ta 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Abdullah Sarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı; İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan konuştu, öğrenciler şiir okuyup gösteri sundu.

Van'ın Çatak ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda öğrenciler şiirler okurken, Koçari, Kaşık ve Taco Taco gösterileri ile "Yaşasın Okullar Başlıyor" adlı gösteri sahnelendi. Öğrencilerin gösterileri katılımcılardan ilgi gördü.

Program, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere başarı getirmesi temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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