Van\'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" için geri sayım başladı

30.04.2026 18:42  Güncelleme: 18:48
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) için geri sayım başladı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin senato salonunda düzenlenen basın toplantısında; Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenecek fuarın detaylarını paylaştı. Fuarın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağını ifade eden Rektör Şevli, önceki yıllarda düzenlenen organizasyonlara yaklaşık 50 bin kişinin katılım sağladığını hatırlattı.

DAKAF 2026'nın kamu, özel sektör ve akademi arasında bir iletişim köprüsü olduğunu söyleyen Rektör Şevli, "Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz fuarımız, bu yıl İŞKUR Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, 9 üniversitemizin paydaşlığında gerçekleştirilecek. Salı günü fuarımızın kapılarını ziyaretçilerimize açacağız. Tüm gençliğimizi fuara bekliyoruz. Fuarda şu an stant sayısı 130'u geçti. 20'ye yakın sponsorumuz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, sponsorlarımıza, İŞKUR Genel Müdürlüğümüze, Valiliğimize ve Van Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Dev kurumlar Van'da stant açacak

Gençlerin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kuracağını belirten Şevli, "Türkiye'mizin gözbebeği kurumları da fuarda yer alacak. ASELSAN, HAVELSAN, Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü gibi kurumların yanı sıra Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ticaret Bakanlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Göç İdaresi gibi kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri ve yerel firmalar stant açacak" diye konuştu.

Öğrencilerin insan kaynakları uzmanlarıyla birebir görüşme imkanı bulacağını dile getiren Şevli, kurumların CV toplayacağını, iş ve staj başvuruları alarak gençlere rehberlik edeceğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
Orta Doğu’daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı
FED Başkanı Powell’dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi
Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi

18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
18:14
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
