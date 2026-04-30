Van\'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" için geri sayım başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) için geri sayım başladı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin senato salonunda düzenlenen basın toplantısında; Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenecek fuarın detaylarını paylaştı. Fuarın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağını ifade eden Rektör Şevli, önceki yıllarda düzenlenen organizasyonlara yaklaşık 50 bin kişinin katılım sağladığını hatırlattı.

DAKAF 2026'nın kamu, özel sektör ve akademi arasında bir iletişim köprüsü olduğunu söyleyen Rektör Şevli, "Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz fuarımız, bu yıl İŞKUR Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, 9 üniversitemizin paydaşlığında gerçekleştirilecek. Salı günü fuarımızın kapılarını ziyaretçilerimize açacağız. Tüm gençliğimizi fuara bekliyoruz. Fuarda şu an stant sayısı 130'u geçti. 20'ye yakın sponsorumuz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, sponsorlarımıza, İŞKUR Genel Müdürlüğümüze, Valiliğimize ve Van Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Dev kurumlar Van'da stant açacak

Gençlerin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kuracağını belirten Şevli, "Türkiye'mizin gözbebeği kurumları da fuarda yer alacak. ASELSAN, HAVELSAN, Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü gibi kurumların yanı sıra Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ticaret Bakanlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Göç İdaresi gibi kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri ve yerel firmalar stant açacak" diye konuştu.

Öğrencilerin insan kaynakları uzmanlarıyla birebir görüşme imkanı bulacağını dile getiren Şevli, kurumların CV toplayacağını, iş ve staj başvuruları alarak gençlere rehberlik edeceğini kaydetti. - VAN