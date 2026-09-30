Van Muradiye Devlet Hastanesi'nde afet tatbikatında hasta tahliyesi uygulandı - Son Dakika
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Van Muradiye Devlet Hastanesi'nde afet tatbikatında hasta tahliyesi uygulandı

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Van Muradiye Devlet Hastanesi\'nde afet tatbikatında hasta tahliyesi uygulandı
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Van Muradiye Devlet Hastanesi'nde AFAD ve Türk Kızılay Muradiye Şubesi iş birliğinde afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta hastaların tahliyesi ve ilk müdahale uygulamalı yapılırken, ekiplerin kurumlar arası koordinasyonu ve müdahale kapasitesi test edildi.

Van'ın Muradiye Devlet Hastanesi'nde muhtemel afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Muradiye Devlet Hastanesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Türk Kızılay Muradiye Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir afet anında kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kapasitesi test edildi. Senaryo gereği meydana gelen afet sonrası hastanede alarm verilirken, ekipler kısa sürede harekete geçti. Hastane personeli, AFAD ekipleri ve Kızılay gönüllüleri tarafından senaryoya uygun şekilde müdahale gerçekleştirildi. Tatbikatta ekiplerin olay yerine intikali, güvenli alanların oluşturulması, hastaların tahliyesi ve ilk müdahale süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Görevlilerin koordineli çalışması gerçeği aratmazken, tatbikat kapsamında muhtemel afetlerde yaşanabilecek durumlara karşı hazırlıklar gözden geçirildi. Tatbikatın, kurumların afet ve acil durumlarda birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi, görev ve sorumlulukların sahada test edilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Tatbikatın ardından değerlendirmelerde bulunan Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, afetlere hazırlığın yalnızca afet anında değil, öncesinde yapılan çalışmalarla mümkün olduğunu belirtti. Selçuk Yay, "Bugün burada Muradiye Devlet Hastanemiz, AFAD ekiplerimiz ve Kızılay Muradiye Şubesi olarak önemli bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatlar, muhtemel afet ve acil durumlarda ekiplerin ne yapması gerektiğini sahada görmesi açısından büyük önem taşıyor. Gerçeği aratmayan bu çalışma sayesinde hem eksiklerimizi görme hem de kurumlar arasındaki koordinasyonu daha da güçlendirme fırsatı bulduk" dedi.

Kızılay olarak afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yay, "Bizim için en önemli konu, vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olabilmek. Bunun için ekiplerimizin ve gönüllülerimizin her zaman hazır olması gerekiyor. Bugünkü tatbikat da bu hazırlığın önemli bir parçasıydı. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, AFAD ekiplerimize ve Kızılay gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tatbikat, ekiplerin senaryoda verilen görevleri başarıyla tamamlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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