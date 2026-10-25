Van Tuşba'da okul aile birliği 490 öğrencili okulda veli toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Van Tuşba'da okul aile birliği 490 öğrencili okulda veli toplantısı düzenledi

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Van Tuşba\'da okul aile birliği 490 öğrencili okulda veli toplantısı düzenledi
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Van Tuşba'daki Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul aile birliğinin koordinasyonuyla geniş katılımlı veli toplantısı düzenlendi. 490 öğrencili okulda akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve manevi gelişime yönelik çalışmalar velilerle görüşüldü.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesindeki Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, okul aile birliği koordinasyonunda geniş katılımlı veli toplantısı gerçekleştirildi.

Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Akademik Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yusuf Arvas'ın koordinasyonunda düzenlenen toplantıda; 490 öğrencisi bulunan okulda akademik başarının artırılması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, öğrencilerin manevi gelişimlerinin desteklenmesi ve onların iyi, ahlaklı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yönelik yapılabilecek çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

"Burası kocaman bir ev ve bizler koca bir aileyiz"

Toplantıda konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Muhammet Yusuf Arvas, "Burası kocaman bir ev ve bizler koca bir aileyiz. Çocuklarımız öğretmenlerimizle günün büyük bir bölümünü burada geçirmekteler. Geleceğe atacakları adımlara, aldıkları eğitim öğretimle hayatlarına katma değer sağlanmaktadır" dedi.

Okulda yürütülen çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında velilerle bilgi alışverişinde bulunan Arvas, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil; sosyal, kültürel ve manevi gelişimleriyle de desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Bu doğrultuda okul idaresi, öğretmenler, veliler, üniversiteler ve topluma duyarlı sivil toplum temsilcilerinin iş birliği içerisinde hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı. Toplantıda ayrıca okulun fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların planlı bir takvim çerçevesinde yürütülmesi ve ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"Eğitimde başarı okul, aile ve toplumun ortak gayretiyle mümkündür"

Okul Müdürü Mehmet Sıddık Baykara ise yaptığı değerlendirmede, okul yönetimi ile okul aile birliği arasında kurulan güçlü iletişim ve istişare kültürünün önemine değindi. Geçmiş dönemde akademik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda okul aile birliğinin önemli katkılar sunduğunu belirten Baykara, bu iş birliğinin aynı kararlılıkla devam etmesinin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Okul Müdürü Mehmet Sıddık Baykara, okulun gelişimine yönelik özverili çalışmaları, katkıları ve desteklerinden dolayı Okul Aile Birliği Başkanı Muhammet Yusuf Arvas başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, toplantıya katılım sağlayan velilere ve fedakarca görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimde başarının; okul, aile ve toplumun ortak gayretiyle mümkün olduğunu vurgulayan yetkililer, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi yönden en iyi şekilde yetişmeleri için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: İHA
Hüseyin ÇelikGüncelEğitimTuşbaVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Tuşba'da okul aile birliği 490 öğrencili okulda veli toplantısı düzenledi - Son Dakika
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